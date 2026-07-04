Fabrikayı açar açmaz 30 bin ekmeği bedava dağıttılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği Halk Ekmek Projesi kapsamında fabrikadaki teknik test ve deneme üretimlerini başarıyla tamamladı. Üretilen ilk ekmekler bir hafta içinde yurttaşlarla buluşturuldu.

Fabrikadan çıkan ilk ekmekler Bağlar Dörtyol, Dağkapı, Seyrantepe, Ninova, Sakarya Caddesi ve Huzurevleri başta olmak üzere belirlenen dağıtım noktalarında yurttaşlara ücretsiz olarak verildi. Toplam 30 bin ekmek bir haftada dağıtıldı.

RESMİ AÇILIŞ SONRASI UYGUN FİYATLA SATIŞA SUNULACAK

İlk tadımları yurttaşların yaptığı Halk Ekmek ürünleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek resmi açılışın ardından kent genelindeki tüm büfelerde uygun fiyatla kesintisiz satışa çıkacak.

GÜNLÜK KAPASİTE 100 BİN EKMEĞE ÇIKACAK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 4 bin 500 metrekare kapalı alana kurulan fabrika, tam otomatik ve son teknoloji makine parkuruyla donatıldı.

Hijyen standartlarının en üst düzeyde tutulduğu tesiste ilk etapta günlük 40 bin ekmek üretilecek. İlerleyen süreçte bu kapasite günlük 100 bin ekmeğe çıkarılacak.

(ANKA)