Icardi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mesaj gönderdi: Hangi takımla görüştüğü belli oldu

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda biten Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Icardi'ye yeni sözleşme için Galatasaray 1 yıllığına 5 milyon euro önermişti. Geçen yıllarda yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli futbolcu bunu kabul etmemiş ve ülkesine gitmişti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A MESAJ GÖNDERDİ İDDİASI

Mauro Icardi ile ilgili ortaya atılan son iddia ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'a mesaj gönderdiği şeklinde oldu.

Takvim'deki habere göre Icardi, Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren menajerine "Şu anda serbest bir futbolcuyum. Her takımla görüşebilirim" dedi. Haberde Icardi'nin bu sözleriyle kendisini isteyebilecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'a açık kapı bıraktığı ileri sürüldü.

HANGİ TAKIMLA GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Mauro Icardi'nin Galatasaray'la anlaşamamasının ardından adının bazı Avrupa kulüplerinde de gündeme geldiği iddia edildi.

Özellikle İtalyan kulüplerinin Icardi'yi takibe aldıkları bildirildi.

İtalyan basınındaki bir habere göre Icardi'yi isteyen kulüplerin başında Lazio geliyor.

Santrfor transferi yapmak isteyen Lazio'nun listesinin ilk sırasında Icardi'nin yer aldığı belirtiliyor.

Hatta Lazio'nun Icardi ile görüşme yaptığı da belirtilirken, kendisinin de İtalya'ya dönmek istediği haberde yer aldı.