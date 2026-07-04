Icardi'nin yeni adresini açıkladı

Gazeteci Zeki Uzundurukan, Mauro Icardi'nin gündemdeki geleceğine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Uzundurukan, Arjantinli golcünün hem Galatasaray içindeki mevcut durumuna hem de kariyer planlarına dair önemli detaylar aktardı.

TARAFTAR CEPHESİNDE SESSİZLİK HAKİM

Uzundurukan'a göre Galatasaray taraftarının yıldız oyuncu karşısındaki tavrı köklü bir değişim gösterdi. Menajerinin yaptığı açıklamanın ardından taraftar kesiminden herhangi bir tepki gelmediğini belirten isim, kulüp yönetiminin bu süreçte zarar görmeyeceğini vurguladı. Başkan Dursun Özbek'in de gerektiğinde daha güçlü bir alternatif bulacağı mesajını verdiği aktarıldı.

SÖZLEŞMENİN KIRILMA NOKTASI 18 MAYIS

Sürecin dönüm noktası olarak 18 Mayıs tarihi gösteriliyor. O tarihte gerçekleşen görüşmenin ardından Galatasaray yönetiminin masaya koyduğu teklifi bir daha güncellemediği ifade edildi. Bu durumun taraflar arasındaki mesafeyi büyüten temel etken olduğu belirtiliyor.

OSIMHEN REKABETİ DENKLEMİ DEĞİŞTİRDİ

Aktarılan bilgilere göre Icardi, takımdaki forvet rekabetinde Victor Osimhen karşısında istediği konumu elde edemeyeceğini öngördü. Bu nedenle oynama garantisi talep etmekten vazgeçtiği belirtildi. Söz konusu gelişme, kulüp yönetiminin sürece daha net bir tavırla yaklaşmasına da zemin hazırladı.

ABD YATIRIMLARI VE MLS YOLU

Icardi'nin sportif kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki adımları da gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli yatırımlar yaptığı öğrenilen oyuncunun, Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmadığı ifade edildi. Bunun yerine MLS'e transfer olarak hem futbol kariyerini sürdürmeyi hem de ticari girişimlerini büyütmeyi hedeflediği aktarıldı.

ÖZEL HAYATINDAKİ SÜREÇ DE NORMALE DÖNDÜ

Bir dönem kız arkadaşıyla yaşadığı belirtilen sorunların geride kaldığı ve bu konuda şu an herhangi bir sıkıntı bulunmadığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA SONA ERDİ

Icardi'nin Galatasaray ile 2022 yılından bu yana süren sözleşmesi 30 Haziran 2026 itibarıyla resmen tamamlandı. Sarı-kırmızılı formayla dört sezonda 134 resmi maça çıkan 33 yaşındaki santrfor, bu süreçte 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı üreterek kulüp tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu unvanını elde etti. Menajer Elio Pino'nun kulüpten ek süre talebinin ardından Galatasaray yönetiminin oyuncuyu 15 Temmuz'a kadar bekleyebileceği bilgisi de öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.