Dünya Kupası'nda soygun skandalı: Koskoca milli takımın her şeyini çaldılar

ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası her gün yeni bir skandala sahne oluyor.

The Sun'daki habere göre; İngiltere milli takımının yıldız oyuncularının kramponları, Kansas City'deki antrenman kampına giderken bir minibüsten çalındı ​​ve olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Florida'dan Kansas City'ye yapılan nakliye sırasında futbol topları ve antrenman ekipmanlarının da çalındığı, olayın 'büyük bir soygun' olarak nitelendirildiği belirtildi.

MASAJ MASALARI BİLE ÇALINMIŞ

Çalınanların arasında analiz ekipmanları, teknik direktör Thomas Tuchel'in beyaz tahtaları ve masaj masalarının da olduğu, hırsızlığın ardından yalnızca bir futbol topunun kaldığı bildirildi.

Ancak Harry Kane ve Jude Bellingham gibi isimlere ait kramponların kaybolmuş olabileceğine dair iddialar dra haberde yer aldı.



Ayrıca, ekipmanı taşımakla görevlendirilen sürücülerin de olaya karışmış olabileceğine dair şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

İngiltere, Dünya Kupası serüvenine Çarşamba günü Hırvatistan'a karşı oynayacağı maçla başlayacak.