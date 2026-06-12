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Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar

Brezilya Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi maçları için Türkiye'ye gelmeye hazırlanırken skandal patladı. Skandalı Brezilyalı gazeteci "Kızları kandırmışlar" diyerek açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın da yer aldığı Milletler Ligi'nde 2. etap maçları Türkiye'de oynanacak oynanacak.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 2
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Milli takımımız genç bir kadroyla katıldığı ilk haftada Brezilya etabında 2 galibiyet, 2 yenilgi almıştı.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 3
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A Milli Takımımızın, Ankara'daki 2. etap maçlarında tam kadroyla mücadele etmesi bekleniyor.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 4
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Dünya voleybolunun söz sahibi takımlarından Brezilya, Milletler Ligi ilk etabında 39 maçtır yenilmeyen İtalya'yı devirerek iddiasını ortaya koymuş, 4 maçta 4 galibiyet almıştı.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 5
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Ankara'da 17-21 Haziran tarihlerinde oynanacak 2. etap maçları için Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Brezilya Milli Takımı'nda yaşanan skandal ülkeyi salladı.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 6
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Skandalı ortaya Brezilya basınından O Tempo'da Bruno Voloch ortaya çıkardı. Habere göre aralarında Brezilya Milli Takımı'ndan oyuncuların da bulunduğu voleybolcu kızları kandırmışlar.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 7
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"Türkiye yolculuğu öncesi kadın milli takımında huzursuzluk" diye başlayan haberde skandalın detayları şöyle anlatıldı:

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 8
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- Milli takım fizyoterapisti Fernandinho'nun oyunculara sözde bir "yatırım" sattığı, sporculardan para aldığı iddia ediliyor. Teknik heyetteki geleceği ise belirsiz.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 9
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- Ze Roberto'nun VNL'nin çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Sorun saha dışında, fizyoterapist Fernandinho ile bazı oyuncular arasında yaşanan olaylarla ilgili.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 10
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- İlgili kişilerle iletişimize geçildiğinde, birçok sporcu farklı dönemlerde Fernandinho'ya ödünç para vermiş. Fernandinho'nun bu talebi "finansal yatırım" ve "hızlı geri dönüş" vaadiyle yaptığı iddia ediliyor.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 11
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- 10 yıldan fazla süren bomba nihayet patladı. Edindiğimiz bilgilere göre, sadece emekli olmuş eski milli takım oyuncuları değil, yeni nesilden bazı sporcular da mağdurlar arasında bulunuyor.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 12
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- Şu anda Türkiye'de oynayan Samara Almeida, 200.000 real (1 milyon 900 bin TL) zarara uğramış durumda. Takım içinde yapılan erken uyarılar sayesinde, milli takımın önemli isimlerinin ve liderlerinin bu tuzağa düşmesi engellendi. Ancak bu oyuncular şimdi teknik ekipten ve federasyon yöneticilerinden somut adımlar atılmasını talep ediyor.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 13
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- Yakında Türkiye'de oynayan Samara ile bir röportaj yayınlayacak ve dolandırıcılığın detaylarını ve kanıtlarını paylaşacak. Ve kanıtları da sunacak.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 14
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- Fernandinho'nun çalıştığı Barueri takımından bazı kızların da dolandırıldığına dair bilgiler var. Tüm ilgili kişiler göz önüne alındığında, zimmete geçirilen miktar oldukça büyük ve yaklaşık 500.000 reale ulaşıyor.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 15
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- Brezilya Voleybol Federasyonu iddialara göre olaydan haberdar edildi. Ancak mağdurların iddiasına göre yöneticiler, Brasília etabına kadar süre istemelerine rağmen herhangi bir işlem yapmadı.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 16
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- Fernandinho, yakında konu hakkında açıklama yapacağını söyledi. Ortamdan rahatsız olan José Roberto Guimarães, geleceği hakkında karar verecek.

Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar - Fotoğraf: 17
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- Milli takım Barueri'de antrenman yapıyor ve muhtemelen Fernandinho olmadan VNL'nin ikinci aşaması için Türkiye'ye gidecek

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