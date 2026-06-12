Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar

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- Şu anda Türkiye'de oynayan Samara Almeida, 200.000 real (1 milyon 900 bin TL) zarara uğramış durumda. Takım içinde yapılan erken uyarılar sayesinde, milli takımın önemli isimlerinin ve liderlerinin bu tuzağa düşmesi engellendi. Ancak bu oyuncular şimdi teknik ekipten ve federasyon yöneticilerinden somut adımlar atılmasını talep ediyor.