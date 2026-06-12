Brezilya Milli Takımı'nda Türkiye öncesi skandal: Kızları kandırmışlar
Brezilya Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi maçları için Türkiye'ye gelmeye hazırlanırken skandal patladı. Skandalı Brezilyalı gazeteci "Kızları kandırmışlar" diyerek açıkladı.
Filenin Sultanları'nın da yer aldığı Milletler Ligi'nde 2. etap maçları Türkiye'de oynanacak oynanacak.
Milli takımımız genç bir kadroyla katıldığı ilk haftada Brezilya etabında 2 galibiyet, 2 yenilgi almıştı.
A Milli Takımımızın, Ankara'daki 2. etap maçlarında tam kadroyla mücadele etmesi bekleniyor.
Dünya voleybolunun söz sahibi takımlarından Brezilya, Milletler Ligi ilk etabında 39 maçtır yenilmeyen İtalya'yı devirerek iddiasını ortaya koymuş, 4 maçta 4 galibiyet almıştı.
Ankara'da 17-21 Haziran tarihlerinde oynanacak 2. etap maçları için Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Brezilya Milli Takımı'nda yaşanan skandal ülkeyi salladı.
Skandalı ortaya Brezilya basınından O Tempo'da Bruno Voloch ortaya çıkardı. Habere göre aralarında Brezilya Milli Takımı'ndan oyuncuların da bulunduğu voleybolcu kızları kandırmışlar.
"Türkiye yolculuğu öncesi kadın milli takımında huzursuzluk" diye başlayan haberde skandalın detayları şöyle anlatıldı:
- Milli takım fizyoterapisti Fernandinho'nun oyunculara sözde bir "yatırım" sattığı, sporculardan para aldığı iddia ediliyor. Teknik heyetteki geleceği ise belirsiz.
- Ze Roberto'nun VNL'nin çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Sorun saha dışında, fizyoterapist Fernandinho ile bazı oyuncular arasında yaşanan olaylarla ilgili.
- İlgili kişilerle iletişimize geçildiğinde, birçok sporcu farklı dönemlerde Fernandinho'ya ödünç para vermiş. Fernandinho'nun bu talebi "finansal yatırım" ve "hızlı geri dönüş" vaadiyle yaptığı iddia ediliyor.
- 10 yıldan fazla süren bomba nihayet patladı. Edindiğimiz bilgilere göre, sadece emekli olmuş eski milli takım oyuncuları değil, yeni nesilden bazı sporcular da mağdurlar arasında bulunuyor.
- Şu anda Türkiye'de oynayan Samara Almeida, 200.000 real (1 milyon 900 bin TL) zarara uğramış durumda. Takım içinde yapılan erken uyarılar sayesinde, milli takımın önemli isimlerinin ve liderlerinin bu tuzağa düşmesi engellendi. Ancak bu oyuncular şimdi teknik ekipten ve federasyon yöneticilerinden somut adımlar atılmasını talep ediyor.
- Yakında Türkiye'de oynayan Samara ile bir röportaj yayınlayacak ve dolandırıcılığın detaylarını ve kanıtlarını paylaşacak. Ve kanıtları da sunacak.
- Fernandinho'nun çalıştığı Barueri takımından bazı kızların da dolandırıldığına dair bilgiler var. Tüm ilgili kişiler göz önüne alındığında, zimmete geçirilen miktar oldukça büyük ve yaklaşık 500.000 reale ulaşıyor.
- Brezilya Voleybol Federasyonu iddialara göre olaydan haberdar edildi. Ancak mağdurların iddiasına göre yöneticiler, Brasília etabına kadar süre istemelerine rağmen herhangi bir işlem yapmadı.
- Fernandinho, yakında konu hakkında açıklama yapacağını söyledi. Ortamdan rahatsız olan José Roberto Guimarães, geleceği hakkında karar verecek.
- Milli takım Barueri'de antrenman yapıyor ve muhtemelen Fernandinho olmadan VNL'nin ikinci aşaması için Türkiye'ye gidecek