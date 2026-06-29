Çorum'un transferi dillere destan oldu: 46 milyonluk ülke bunu konuşuyor

Çorum FK, tarihinde ilk kez oynayacağı Süper Lig'de kalıcı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezona Düzce Topuk Yaylası'nda kampa girerek hazırlanacak olan kırmızı siyahlılar, transfere ara vermeden devam ediyor.

Teknik direktör Uğur Uçar'ın verdiği listeye göre transfer edilmesi planlanan oyuncular için girişimler sürerken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

HASAN ABDULKERİM İDDİASI

Çorum FK'nın son transfer girişimi 46 milyonluk ülkede dillere destan oldu.

Çorum Haber'deki habere göre; Arca Çorum FK’nın, Iraklı sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkerim ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.



Irak basını, 27 yaşındaki futbolcunun Arca Çorum FK’le anlaştığını yazdı.

Bu haberin ardından Çorum FK adı Irak'ta hızla yayıldı. Çok sayıda Iraklı sporseverin Arca Çorum FK’nın sosyal medya hesaplarını takibe alması dikkat çekti.

Hasan Abdulkerim, 2022-2023 sezondan beri Irak’ın Al-Zawaraa SC takımında forma giyiyor.

Hasan Abdulkerim geçen sezon 38 resmi maçta 13 gol atarken, 8 de asis yaptı.

Tecrübeli futbolcu, Irak Milli Takımı'nın formasını da 21 maçta giyerken, 1 gol atıp 2 asiste adını yazdırdı.