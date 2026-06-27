Çorum FK Uğur Uçar'ın kararını resmen açıkladı

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Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kırmızı siyahlılar yeni sezonun ilk etap çalışmalarına 3 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda kampa girerek başlayacak.

Transfer çalışmaları da devam ediyor. Yapılacak yeni transferler ilerleyen günlerde kampa katılacak.

ÇORUM FK'NIN TOPUK YAYLASI KAMPI KADROSU

Çorum FK, kamp kadrosunu açıkladı.

Kampta 28 futbolcu yer alacak.

Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde çalışacak olan Çorum FK'nın kamp kadrosu şöyle:

İbrahim Sehic, Ahmet Kıvanç, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş, Cemali Sertel, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Pedrinho, Oğuz Gürbulak, Ahmet Ildız, Fredy, Atakan Akkaynak, Danijel Aleksic, Kenan Fakılı, Yusuf Erdoğan, Serdar Gürler, Burak Çoban, Eren Karadağ, Braian Samudio, Mame Thiam, Emeka Eze, Hasan Ege Akdoğan, Alihan Duloğlu, Furkan Çetinkaya, Atakan Can ve Gökalp Özdemir.