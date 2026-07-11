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Çorum FK'dan sürpriz transfer: Almanya'da doğdu, Çorumlu oldu

Çorum FK, sürpriz bir transfere imza atarak Almanya doğumlu futbolcuyu kadrosuna kattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çorum FK'dan sürpriz transfer: Almanya'da doğdu, Çorumlu oldu

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, transferlere devam ediyor.

Çorum FK'yı bıraktı hemen İstanbul takımına imzayı attıÇorum FK'yı bıraktı hemen İstanbul takımına imzayı attı

Kırmızı siyahlılar bu kez de sürpriz bir transfere imza attı ve Almanya doğumlu 27 yaşındaki sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı. Hüseyin Bulut'un 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Çorum FK'dan sürpriz transfer: Almanya'da doğdu, Çorumlu oldu - Resim : 2
27 yaşındaki futbolcunun Ankaragücü ile sözleşmesi sona ermişti.

DORTMUND'TA BAŞLADI

Hüseyin Bulut, futbola doğduğu Almanya'da Borussia Dortmund takımının altyapısında başladı. 2019'da Göztepe altyapısına alındı, ardından A takıma çıktı.
Daha sonra Almanya'ya dönen ve çeşitli takımlarda forma giyen Hüseyin Bulut, 2024'te Altınordu ile sözleşme imzalayarak Türkiye'ye geri döndü.
Hüseyin Bulut, Ankara Keçiörengücü'nde de yer aldı.
Futbol kariyerinde 209 maça çıkan Hüseyin Bulut, 45 kez de fileleri havalandırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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