Çorum FK'dan sürpriz transfer: Almanya'da doğdu, Çorumlu oldu

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, transferlere devam ediyor.

Kırmızı siyahlılar bu kez de sürpriz bir transfere imza attı ve Almanya doğumlu 27 yaşındaki sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı. Hüseyin Bulut'un 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.



27 yaşındaki futbolcunun Ankaragücü ile sözleşmesi sona ermişti.

DORTMUND'TA BAŞLADI

Hüseyin Bulut, futbola doğduğu Almanya'da Borussia Dortmund takımının altyapısında başladı. 2019'da Göztepe altyapısına alındı, ardından A takıma çıktı.

Daha sonra Almanya'ya dönen ve çeşitli takımlarda forma giyen Hüseyin Bulut, 2024'te Altınordu ile sözleşme imzalayarak Türkiye'ye geri döndü.

Hüseyin Bulut, Ankara Keçiörengücü'nde de yer aldı.

Futbol kariyerinde 209 maça çıkan Hüseyin Bulut, 45 kez de fileleri havalandırdı.