Çorum FK'yı bıraktı hemen İstanbul takımına imzayı attı

Çorum FK, tarihinde ilk kez yer alacağı Süper Lig için transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosundan ayrılan futbolcularına da büyük ilgi gösteriliyor.

Çorum FK'nın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Joseph Attamah da yolların ayrıldığı futbolculardan biri oldu.

Attamah, Kayserispor'dan ayrılıp geldiği Çorum FK'da 34 maçta forma giyerek takımın Süper Lig'e çıkmasında önemli rollerden birini oynadı.

Sezon sona erince de Çorum FK, 32 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada "Teşekkürler Joseph Attamah! Profesyonel Futbolcumuz Joseph Attamah ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ATTAMAH İSTANBUL'DA İMZA ATTI

Attamah'ın ayrılmasının hemen ardından yeni takımı belli oldu.



Çorum'dan İstanbul'a gelen Ganalı futbolcu, TFF 1. Lig takımı Sarıyer'le sözleşme imzaladı.

Attamah, Çorum FK'dan önce Adana Demirspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor formaları da giydi.