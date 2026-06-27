Kulüpler Birliği'nin son yapılan toplantısında Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe yöneticisi Barış Göktürk arasında kavga çıktığı ileri sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; tartışma Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri üzerine başladı.

Yüksel Yıldırım, toplantıda "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, devletten bedava arsa alıyor. Bunları satarak dünya para kazanıyorsunuz" dedi.

Bunun üzerine Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma" cevabını verdi.

"SENİN GİBİ DEVŞİRME DEĞİLİM, DÖVERİM!"

Yüksel Yıldırım'ın ise "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz" sözleri gerilimi daha da artırdı.

Fenerbahçe yöneticisi Barış Göktürk de araya girerek, "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım senin" dedi.

Göktürk peşinden de "Ben de Sivaslıyım. Senin gibi devşirme değilim. Babamın adı da Yüksel ama senin gibi devşirme değil. Terbiyeli ol yoksa seni buraya gömerim" diye de ekledi.

Tartışma kavgaya dönüşmek üzereyken Ertuğrul Doğan, Abdullah Kavukçu ve Serdar Adalı araya girip toplantıda yükselen tansiyonu düşürdüler.

Yüksel Yıldırım'ı salondan dışarı çıkardılar ve toplantıya ara verildi.