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Halk TV Spor Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi çok kızdıracak seçim açıklaması

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi çok kızdıracak seçim açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylarının seçim vaatlerine dair eleştirilerde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi çok kızdıracak seçim açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurula dair açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARI KANDIRMAK HİÇ YAKIŞMIYOR"

Başkan adaylarının vaatlerine dair konuşan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe bugün başkanını belirleyecek. Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak, kulüpleri zarara uğratıyor. Bu ekonomide taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor insanlara" dedi.

"O PARALAR NASIL BULUNUP ÖDENECEK"

Yüksel Yıldırım devamında "Yapılmamış transferleri yapılmış gibi göstermek... Göreceğiz, bakacağız. O paralar nasıl bulunup ödenecek? Bakacağız. Devlet bunun neresinde olacak? Eğer devletimiz kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya girip isteyeceğiz. Açık ve net. Adalet herkese verilmeli" sözlerini sarf etti.

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"ARTIK USTALIK DÖNEMİM BAŞLIYOR"

Masaya vuracağını belirten Yüksel Yıldırım, "Türk futbolunda masaya yumruğumu vurma dönemim geliyor. Benim çıraklık, kalfalık dönemim bitti. Artık ustalık dönemim başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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