Beşiktaş’ta beklenen haberi İngilizler duyurdu: Aradığı fırsat ayağına geldi

Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu için İngiltere’den gelen son gelişme, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazanırken, yaz döneminde gündeme gelen yıldız isim için İngiltere’den dikkat çeken bir gelişme geldi.

BEŞİKTAŞ’A BEKLENEN HABER GELDİ

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Joe Willock ile ilgili İngiltere’den önemli bir haber geldi.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Newcastle United’ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

OCAK AYINDA YENİDEN GÜNDEMDE

Willock’un sözleşme durumunun Beşiktaş açısından önemli bir fırsat oluşturabileceği ifade ediliyor. Newcastle’ın oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetme riskine karşı ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olabileceği kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş’ın Joe Willock için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin, yaz döneminde sonuçlandıramadığı transferi ara transfer döneminde tamamlamak için şartları değerlendireceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMEDİ

Joe Willock, yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Siyah-beyazlılar, İngiliz orta sahayı kadrosuna katmak için Newcastle United ile görüşmeler gerçekleştirmiş ancak transferde mutlu sona ulaşılamamıştı.

Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ise Beşiktaş’ın elini güçlendiren en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

GÖZLER NEWCASTLE’IN KARARINDA

Newcastle United’ın Joe Willock’un geleceğiyle ilgili vereceği karar, transfer sürecinin seyrini doğrudan etkileyecek. İngiliz kulübünün yeni sözleşme konusunda anlaşamaması halinde Beşiktaş’ın ocak ayında transfer için daha avantajlı bir konuma gelmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı taraftarların gözü ise şimdi Newcastle’dan gelecek yeni gelişmelere çevrildi.