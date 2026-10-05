Arda Güler Türk futbol tarihine geçti!

İspanya LaLiga'da futbolcuların piyasa değerleri güncellendi ve Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, 100 milyon Euro değerine ulaşmayı başararak tarihte bu barajı aşan ilk Türk futbolcu olma unvanını kazandı.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, İspanya birinci ligi LaLiga'daki oyuncuların değerlerini yeniden belirledi. Son güncellemeye göre Real Madrid'de aldığı süreleri ve grafiğini yukarı taşıyan 21 yaşındaki Arda Güler, değerini 10 milyon Euro daha artırmayı başardı. Bu tarihi sıçrayışla toplamda 100 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç yetenek, Real Madrid kadrosunun da en değerli 5. oyuncusu konumuna yükseldi.

ENES ÜNAL’IN DEĞERİ SABİT KALDI

Aynı güncellemede LaLiga'da boy gösteren bir diğer milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da durumu netleşti. Getafe forması giyen tecrübeli golcünün piyasa değerinde herhangi bir değişim yaşanmadı ve 7 milyon Euro seviyesinde sabit kaldı.