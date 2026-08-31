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Halk TV Spor Beşiktaş Çorum FK maçının VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş Çorum FK maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş Çorum FK maçının VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çorum FK ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 2 maçta 3 puan topladı.

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Ligin yeni takımı Çorum FK ise 2 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş - Çorum FK maçının VAR hakemi belli oldu.

VAR koltuğunda Hollandalı hakem Richard Martens oturacak. AVAR'da ise Murat Altan görev yapacak.

Günün diğer maçında ise Trabzonspor, Amedspor deplasmanına çıkacak.

21.30'da başlayacak olan mücadelenin VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay.

AVAR'da Ceyhun Sesigüzel olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Çorum FK
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