Acun Ilıcalı transferi bitirdi: 19'luk golcü geliyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Hull City, İtalya Serie A’da Roma forması giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Robinio Vaz’ın kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.

İngiliz ekibinin hem oyuncu tarafı hem de Roma ile sözlü anlaşmaya vardığı aktarıldı.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Hull City’nin 2007 doğumlu hücum oyuncusu için Roma’ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sözleşmede 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bulunacağı ifade edildi.

Kulüpler arasında evrak işlemlerine geçildiği ve genç oyuncunun İngiltere’ye gitmesinin beklendiği aktarıldı.

ROMA 22 MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ

Robinio Vaz, geçtiğimiz ocak ayında Marsilya’dan 22 milyon euro bonservis ve 2 milyon euroya kadar bonus içeren bir anlaşma ile Roma’ya transfer edilmişti.

Vaz, Gian Piero Gasperini yönetiminde forma şansı bulmakta zorlandı.

ROBINIO VAZ’IN PERFORMANSI

19 yaşındaki futbolcu, 2025/26 sezonunda Marsilya ve Roma formalarıyla toplam 33 resmi müsabakada sahaya çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 2 de asist yaparak takımına skor katkısı verdi.

Sezonun ilk yarısını Marsilya'da geçiren Vaz, Fransız ekibinde 19 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ocak ayında Roma'ya transfer olan futbolcu ise İtalyan ekibinde tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada forma giydi. Vaz, bu süreçte 1 gol kaydetti.