Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'yi üzecek hamle: Transfer çalımı attı

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen 21 yaşındaki Jean-Matteo Bahoya ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bir süre Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Fransız kanat oyuncusunun transferini bitirme noktasına geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Hull City'nin Eintracht Frankfurt forması giyen Bahoya'nın transferi için Alman kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

21 yaşındaki genç futbolcunun İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak baktığı ve sağlık kontrolünden geçmesi için İngiltere'ye gitmesine izin verildiği belirtildi.

Yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

JEAN-MATTEO BAJOYA KARİYERİ

Futbol kariyerine Angers altyapısında adım atan Bahoya, gösterdiği performansın ardından Ocak 2024'te Almanya'nın yolunu tuttu. Genç oyuncu, yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

2025-26 sezonunda Alman ekibinin formasını tüm kulvarlarda 37 kez giyen Fransız futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Sol kanatta görev yapan Bahoya, hücum bölgesinin farklı noktalarında da oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Genç yeteneğin Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bahoya, Fransa'nın çeşitli alt yaş kategorilerinde de milli formayı terletti.