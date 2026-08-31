Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Basketbolda devrim niteliğinde karar: Onay bekleniyor

Basketbolda devrim niteliğinde karar: Onay bekleniyor

Avustralya Basketbol Ligi (NBL), seyirci ilgisini ve maçlardaki heyecanı artırmak için yeni kuralları test etmeye hazırlanıyor. Devrim niteliğindeki değişiklikler, uygulanabilmesi için FIBA’nın onayına sunuldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Basketbolda devrim niteliğinde karar: Onay bekleniyor

Avustralya Basketbol Ligi (NBL) yönetiminin yeni taraftar çekebilmek ve ligdeki heyecanı artırmak amacıyla test etmeyi planladığı kurallar, FIBA'nın onayına sunuldu.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre bir smacın iki yerine üç sayıyla, orta sahadan atılan başarılı bir şutun dört sayıyla değerlendirilmesinin yer aldığı bir dizi kural değişikliğinden oluşan teklif, önce Avustralya Basketbol Federasyonu, ardından da basketbolun çatı kuruluşu FIBA'nın onayına gönderildi.

Beşiktaş Çorum FK maçının VAR hakemi açıklandıBeşiktaş Çorum FK maçının VAR hakemi açıklandı

OYUNCULARA ÖZEL MOLALAR

Test edilmesi planlanan değişikliklerden biri de oyunculara özel molalar. Topa sahip olan bir oyuncunun yalnızca sahadaki takım arkadaşlarının dahil olduğu 30 saniyelik bir mola almasına izin verilecek değişikliğe göre bu molaya antrenörler ve kenardaki oyuncular katılamayacak.

NBL'nin 2-6 Eylül tarihlerinde Bendigo'da düzenlenmesi planlanan NBL Blitz Turnuvası'nda bu kuralları denemek istediği ancak federasyonun onay sürecine FIBA'yı dahil etmesiyle sürecin uzadığı kaydedildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Basketbol Avustralya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro