Barış Alper Yılmaz’ın görüştüğü takımı açıkladı

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de oynadığı 3 maçta gol ya da asist katkısı yapamayan milli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.

Gazeteci Levent Tüzemen, Barış Alper Yılmaz'ın görüşme halinde olduğu takımı açıkladı.

''TOTTENHAM İLE BİR FLÖRTÜ OLDUĞU SÖYLENİYOR''

Levent Tüzemen yaptığı açıklamada, ''Benim bildiğim kadarıyla, ne kadar doğru bilmiyorum ama Barış'ın da Tottenham ile bir flörtü olduğu söyleniyor. Gidiyor mu bilmem. Tottenham 35 milyon euro veriyor diye biliyorum. 40 versin, Galatasaray da gönderirse yerine Can Uzun'u alsın'' ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da şu ana kadar toplam 208 maça çıkan milli futbolcu, 37 gol atarken 32 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.