Fenerbahçe'de Strum Graz maçı öncesi basın mensuplarıyla bir aya gelen ve yalan haberler nedeniyle tepkisi dile getiren Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

Aziz Yıldırım antrenmanı takip eden gazetecilere, "Rica ediyorum, doğruları yazın. Eğer yalan haber yaparsanız çıkar tek tek söylerim, haberiniz olsun." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA OPERASYONU

Yıldırım, gazetecilerin ardından sosyal medyada da el attı. Gazeteci Burak Doğan sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'ın bazı hesaplarla alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Doğan paylaşımında, "Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, bir kısım sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik şikayetçi oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün ve Aziz Yıldırım’ın başarısız olması yönünde aleyhe yorumların sistematik olarak bir kısım hesaplar üzerinden paylaşıldığı, ayrıca Aziz Yıldırım’ın kızı hakkında da fotoğrafını kullanarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal içerikli mesajların bulunduğunun iddia edildiği öğrenildi" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda Aziz Yıldırım Savcılığa şikayetçi olacağını söylemişti.