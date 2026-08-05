Erman Toroğlu: Aziz Yıldırım sonuna kadar haklı! Çok kan akar

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamayı hatırlatarak haklı olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün divan kurulu toplantısında şunları söylemişti:

"YouTube’çular var. Doktor No. Bilmem kim, üç tane. Beni tehdit etmek kolay. Ben ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Aile yapım, iş hayatım, Fenerbahçe ile ilişkim belli. Beni tehdit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz ama kızımdan ne istiyorsunuz. Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Onlara söylüyorum, pazartesi günü benim şirketin avukatları onları savcılığa şikâyet edecekler. Özür diliyorum, eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım haberiniz olsun. Artık sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler.

Hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine giderim şerefsizim. Bak ‘şerefsizim’ diyorum. Çünkü bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış 12-13 yaşında çocuk? Fenerbahçe’yi bu kadar çok sevmesi suç mu? Onlar paralı köpek, paralı köpekler. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Onlara söylüyorum, giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Bir şey oldu, hapse gittim. Giderim, rahat yatarım. Ayıp."

"AZİZ YILDIRIM SONUNA KADAR HAKLI"

Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım'ın sonuna kadar haklı olduğunu vurguladı. Yıldırım'ın divanda çok önemli bir konuşma yaptığını belirten Toroğlu, Sözcü'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım, Divan’da çok önemli bir konuşma yaptı. Kızına yapılan hakaretlerden bahsetti. Buna futbolcuların eşlerine yapılan hakaretleri koyabilirsiniz veya futbolcuların yöneticilerin annelerine, eşlerine kızlarına yapılanları da ilave edersiniz. Eğer Adalet Bakanlığı bu işin önünü kesmezse, bunu yapanları yakalayıp ceza vermezse önümüzdeki yıl Türk futbolunda çok kan akar. Biraz ağır oluyor ama maalesef gerçek. Aziz Yıldırım sonuna kadar haklı."