Arda Turan'a Premier Lig sürprizi

Teknik direktör Arda Turan, çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını lig şampiyonu yaptı. Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterecek.

Shakhtar Donetsk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçen sezon Avrupa maçlarını başka ülkelerde oynamak zorunda kalmıştı.

Yeni sezon öncesi Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi maçlarını İngiltere Premier Lig takımını Brenford'un sahasında oynayabileceği ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

The Standard gazetesinin haberine göre; Shakhtar ile Brenford yetkilileri arasında bu konuda görüşmeler sürüyor.

Brenford'un Batı Londra'daki stadrı 17 bin seyirci kapasiteli.

Ukrayna kulübünden yapılan açıklamada İngiltere'nin tek seçenek olmadığı belirtildi. Kulübün sözcüsü “Shakhtar, gelecek sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için bir ev sahibi stadyum ayarlamak amacıyla şu anda Birleşik Krallık ve Almanya’daki çeşitli stadyumlarla görüşüyor. Yakın gelecekte bir karar açıklanana kadar bu süreç hakkında yorum yapmayacağız” ifadelerini kullandı.