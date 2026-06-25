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Sergen Yalçın'dan Arda Turan çıkışı: Uzak dur

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki başarısına dair konuşan Sergen Yalçın ilginç bir tavsiyede bulundu. Yalçın, Arda Turan'a Türkiye'den uzak durmasını önerdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın'dan Arda Turan çıkışı: Uzak dur

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süre sessiz kalan teknik direktör Sergen Yalçın ekranlara geri döndü. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş dönemi öncesinde olduğu gibi Kafa Sports Youtube kanalına çıktı.

Burada hem 2026 FIFA Dünya Kupası hem de Beşiktaş dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın'dan Arda Turan'a ilginç bir tavsiye geldi.

Sergen Yalçın'dan Arda Turan çıkışı: Uzak dur - Resim : 1

"TÜRKİYE'DEN UZAK DUR BAŞIMIZA GELENLERİ GÖRDÜN"

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki başarısına dair konuşan Sergen Yalçın, Arda Turan'a Türkiye'den uzak durmasını tavsiye etti.

Sergen Yalçın'ın konuşması şu şekilde:

Arda Turan'a bir tavsiyem var, Türkiye'ye gelme sakın. Atletico Madrid, Barcelona patenti var. Avrupa'da çok iyi takımlara gitme potansiyeli var. İnşallah iyi bir yere güzel bir yere gider. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, kendisini temsil eder. Arda'ya da tavsiyem Türkiye'den uzak dur. En güzel tavsiye bu bence. Başımıza gelenleri gördün işte daha ötesi var mı?

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Turan Sergen Yalçın
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