Amedspor'da 8 günde gelen istifanın perde arkası için olay iddia

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. 8 gün önce sportif direktörlüğe getirilen Serkan Reçber görevinden istifa etti.

Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Serkan Reçber şu ifadeleri kullandı:

Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur. Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig’de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum.

TEKNİK DİREKTÖR UYUŞMAZLIĞI AYRILIK KARARINI GETİRDİ

8 günde yaşanan bu ayrılık ortalığı karıştırırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Reçber'in teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismail'i getirmek istediği ancak Besnik Hasi'yle anlaşılması üzerine istifa kararı aldığı öne sürüldü. Reçber'in Hasi'nin imza töreninde yer almaması hatırlatıldı.