Amedspor'da ortalık karıştı: Göreve geldikten 8 gün sonra istifa etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da yeni sezon öncesi çalışmalar sürerken sürpriz bir ayrılık yaşandı

AMEDSPOR MACERASI SADECE 8 GÜN SÜRDÜ

Diyarbakır ekibinde Serkan Reçber, sportif direktörlükten istifa ettiğini duyurdu. Reçber'in Amedspor macerası sadece 8 gün sürdü.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Serkan Reçber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Değerli Kamuoyu,

Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.

Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig’de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.