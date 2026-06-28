Süper Lig'e yükselerek tüm dikkatleri üzerine çeken Amedspor geleceğin yıldız futbolcularını arıyor.

Amedspor Akademi Seçmeleri, 29 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Farklı yaş gruplarındaki yetenekli gençlere kapılarını aralayan kulüp, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlu aday futbolcuları teknik heyetin önünde yeteneklerini sergileme fırsatı tanıyacak. Seçmeler, 29 Haziran'da 2013 doğumlu sporcuların elemeleriyle başlayacak.

TEKNİK HEYET ÜÇ TEMEL KRİTERİ ÖLÇECEK

Seçmeler boyunca aday sporcular, kulübün teknik heyeti tarafından yalnızca fiziksel özellikler açısından değil; teknik beceriler ve oyun zekası bakımından da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI: 45 DAKİKA ÖNCE SAHADA OLUN

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, seçmelere katılacak tüm adayların programda belirtilen saatten en az 45 dakika önce sahada hazır bulunmaları gerektiği özellikle hatırlatıldı.