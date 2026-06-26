Ali Koç ve Brad Pitt Türkiye-ABD maçını yanyana izledi! Loca fiyatı şoke etti

Türkiye, 2026 Dünya Kupası’ndaki son maçında ABD’yi 3-2 mağlup etti ancak gruptan çıkamadı. Maçı izleyen Ali Koç’un Brad Pitt ile aynı locada görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu.

2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında A Milli Futbol Takımı, ABD’yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini aldı ancak gruptan çıkamayarak Dünya Kupası’na 3 puanla veda etti.

KOÇ VE PİTT AYNI LOCADA

Karşılaşma, sahadaki mücadele kadar tribündeki isimlerle de dikkat çekti. Maçı stadyumdan takip edenler arasında Fenerbahçe’nin eski başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç da yer aldı. Koç’un karşılaşmayı özel locadan izlediği anlar, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Ali Koç’un yanında Hollywood yıldızı Brad Pitt’in de bulunduğu görüldü. Pitt’in Türkiye-ABD maçını aynı locadan takip etmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İkilinin yan yana görüntülendiği kareler, maçın ardından en çok konuşulan anlarından biri hâline geldi.

LOCA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Karşılaşmanın oynandığı Los Angeles’taki stadyumda özel loca ve VIP alanlarına yönelik fiyatlar da tartışma konusu oldu.

Maçın ardından söz konusu locanın bedelinin 150 bin dolar olduğu iddia edildi.

Ancak Türkiye-ABD maçı için resmî satış kanallarında kamuya açık net bir loca fiyatı yer almadı.

Aynı stadyumdaki bazı Dünya Kupası maçlarında locaların 17 bin 400 dolardan başlayıp 123 bin dolara kadar çıktığı görüldü.

VIP ve hospitality biletlerinde ise fiyatların birkaç bin dolardan başladığı belirtiliyor.