Türkiye-ABD maçı adeta yıldızlar geçidi oldu! Brad Pitt'den Leonardo DiCaprio'ya kadar herkes oradaydı

2026 Dünya Kupası D Grubu’nda oynanan ABD-Türkiye maçı, sadece sahadaki mücadeleyle değil, tribündeki ünlü isimlerle de gündem oldu. Türkiye'nin ABD’yi 3-2 mağlup ettiği Los Angeles’taki karşılaşmayı Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Kamala Harris ve çok sayıda ünlü isim tribünden izledi.

TRİBÜN HOLLYWOOD GALASINA DÖNDÜ

Karşılaşmayı çok sayıda dünyaca ünlü isim tribünden takip etti. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Edward Norton, Ashton Kutcher ve Colin Farrell maçta görülen isimler arasındaydı.

Brad Pitt’in ABD formasıyla tribünde yer aldığı, Edward Norton’la yan yana maçı izlediği aktarıldı. Leonardo DiCaprio da kameraların çevrildiği isimlerden biri oldu.

Paris Hilton ise eşi Carter Reum ve çocuklarıyla birlikte karşılaşmayı takip etti.

SİYASET VE SPOR DÜNYASINDAN DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI

Maçta yalnızca sinema ve televizyon dünyasından isimler yoktu. Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eşi Doug Emhoff ile tribündeydi. ABD Başkan Yardımcısı'nın eşi Usha Vance’in de karşılaşmayı izlediği belirtildi.

Tribünlerde ayrıca NBA efsanesi Scottie Pippen, oyuncular Will Ferrell, Jessica Alba, Alison Brie, Dave Franco, Malin Akerman, Keegan-Michael Key, Kelly Rowland ve Lance Bass gibi isimler de yer aldı.

JOEY KİNG TÜRKİYE FORMASI İLE MAÇI İZLEDİ

Oyuncu Joey King’in Türkiye formasıyla maçı izledi.

ABD TUR ATLADI, TÜRKYİE VEDA ETTİ

Türkiye, bu galibiyetle turnuvaya moralli veda etti. ABD ise yenilgiye rağmen grubu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Ev sahibi ekip, bir sonraki turda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.