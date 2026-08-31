Ahmet Çakar: Tam bir fiyasko!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol'lu sert ifadelerle eleştirdi.

Çakar, "İddia ediyorum dört büyük arasında en iyi futbolu oynayan takım, en iyi mücadele eden ve en fazla pozisyona giren takım Fenerbahçe. Ve üstelik müthiş bir rotasyonları var. Vedat çok iyi oynuyor, yoruluyor çıkıyor, Lukaku girebiliyor. Oğuz Aydın, Kerem'i kesebiliyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Üstelik İsmail Kartal'a söylenecek şu; birçok oyuncunun çıtasını bir ayda yukarı çekebilmiş" ifadelerini kullandı.

"YASİN KOL İNANILMAZ KÖTÜ YÖNETTİ! TAM BİR FİYASKO"

Ahmet Çakar, Sabah'daki yazısında hakem Yasin Kol'la ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Yasin Kol, inanılmaz kötü bir maç yönetti. Vermediği sarı kartlar, çaldığı çalmadığı faullerle tam bir fiyasko. Semedo yerde yatan rakibin ayağına bilerek basıyor. Kırmızı kartı vermiyor, VAR'dan da ses çıkmıyor. Vedat'ın maçın başında çektiği şuta herkes penaltı dedi. Bence bu çarpışma. Böyle bir penaltı futbolun doğasına aykırı olurdu."