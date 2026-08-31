Mustafa Çulcu: Net penaltı

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Samsunspor-Fenerbahçe maçını yöneten Yasin Kol'u eleştirdi.

Çulcu, "Yasin Kol; modern futbola uzak, kafasına göre kendi kuralları ile maç yöneten, her pozisyonda iletişim becerisi olarak çatık kaş kullanarak oyuncuları disipline etmeye çalışan, eskiyi çağrıştıran, nesli tükenmiş son kale bir hakem" ifadesini kullandı.

"NET PENALTI"

Çulcu, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:

"Samsunspor, Fenerbahçe karşısında oyuna sert başladı ama hakem Yasin Kol oyunu okuyamadı. 5. dakikada Guarino'nun Vedat Muriqi'ye kayarak geç kalıp sınırları zorlayan kontrolsüz hareketi, net penaltı ve sarı kart ama Yasin Kol ve VAR olayın vallahi farkında değiller, vermediler! Çünkü kafaları çok karışık. Hava topunda Oğuz'un aleyhine elle oynama çaldı, şaka gibi! Teknik Direktör Fink'e sarı doğru. İsmail Kartal aynısını yaptı, ona niye yok? 44. dakikada Semedo yerdeki Yalçın'ın bacağına kramponun tümüyle bilerek, görerek isteyerek basıyor ve üzerinde kalıyor. Güç transferi var, sakatlayıcı hareket, gaddarlık var… Ciddi faulden ihraç olmalıydı. Hakemler oralı bile olmadılar! Yasin Kol, maçtan o kadar kopuk ki fauller, kartlar neleri neleri atladı! Herhalde haftaya oynanacak derbiyi bekliyordu, bu maç gelince morali bozuldu. Oyuncular hakemi çözdüğü için sahada cezaları kendileri kesmeye başladı. Hakem ve VAR adına utanç verici bir performans. Yatıp kalkıp skora dua edin yoksa kontrol altına alamadığınız bu kontrolsüz güç her şeyi bitirecekti."