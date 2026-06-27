Aferin kızlar: Şaşırdı Portakallar

Voleybolda Filenin Sultanları'ndan sonra genç kızlarımız da fırtına gibi esiyor.

U22 Kadın Milli Takımımız, hızlı başladığı Shanghai Future Star Turnuvası'nda yoluna galibiyetlerle devam ediyor.

Genç kızlarımız, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Shanghai Future Star Turnuvası'nda mücadele eden U22 Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan'ı 3-1 (25-18, 23-25, 25-21, 25-12) mağlup ederek grup etabını üçte üçle tamamlamış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı.

HOLLANDA DA DİRENEMEDİ

Kızlarımız karşısında "Portakallar" da direnemedi.

U22 Kadın Milli Takımımız, Shanghai Future Star Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

Shanghai Future Star Turnuvası'nda mücadele eden U22 Kadın Milli Takımımız, Hollanda'yı 3-0 (25-18, 25-22, 25-20) mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Millilerimiz, yarı finalde saat 19.00'da Şanghay ile karşılaşacak.