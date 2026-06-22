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Halk TV Spor Harikasınız kızlar: Gümbür gümbür geliyorlar

Harikasınız kızlar: Gümbür gümbür geliyorlar

Filenin Sultanları'na sevinirken, voleybolda bir zafer haberi de genç kızlarımızdan geldi. Balkan Şampiyonası'na fırtına gibi başladılar. Gümbür gümbür geliyorlar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Harikasınız kızlar: Gümbür gümbür geliyorlar
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde fırtına gibi esti. Ankara etabını 4 maçta 4 galibiyetle kapadı.

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Voleybolda bir diğer zafer haberi de Arnavutluk'tan geldi.
U18 Kız Milli Takımımız, U18 Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Millilerimiz ev sahibi ekibi set bile vermeden yenerek iddiasını ortaya koydu ve Filenin Sultanları'na "Biz de sizin izinizden geliyoruz" mesajı yolladı.
Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada ilk maçına çıkan millilerimiz, Arnavutluk'u çok üstün oynadığı karşılaşmada 3-0 (14-25, 20-25, 16-25) mağlup etti.

SIRADA BULGARİSTAN VAR

U18 Kız Milli Takımımız, şampiyonadaki 2. maçını bugün Bulgaristan'la yapacak. Karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Millilerimizin 3. rakibi ise Sırbistan olacak. Türkiye Sırbistan maçı yarın akşam saat 22.00'da oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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