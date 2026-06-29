Aferin çocuklar: Finale çıktık

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, 25-29 Haziran 2026 tarihlerinde Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.

Şampiyonaya ev sahibi Karadağ'ı 3-1 yenerek başlayan bizim çocuklar, ikinci maçta da Kosova'yı set vermeden yendiler.

Milliler, üçüncü maçta Romanya ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen bu maçı da uzatma setinde 3-2 kazanan gençlerimiz, yarı finalde dün akşam Sırbistan'ın karşısına çıktı.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 3-1

U18 Milli Takımımız, yarı finalde Sırbistan karşısında ilk 2 seti 25-20 ve 25-19'luk sonuçlarla önde tamamladı.

Sonraki seti Sırbistan 25-22 kazandı.

Son sette ise milli takımımız rakibine karşı büyük bir üstünlük kurdu ve 25-11'le maçı 3-1 bitirmeyi başardı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'nda bu akşam Türkiye saati ile 20.30'da finalde mücadele edecek.