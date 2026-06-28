A Milli Takım eze eze yendi: 4'te 3 yaptık
A Milli takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde Belçika'ya şans tanımadı. Sahadan 3-0 galip ayrıldık.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki 8. karşılaşmasında 5. galibiyetini aldı. Belçika ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
EZE EZE YENDİK
VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, iki yılın toplamındaki galibiyet sayısını, üçüncü etap öncesinde geçti.
Milliler, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak son ayakta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.
Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi
Belçika: 0 - Türkiye: 3
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı
Salon: PreZero Arena
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)
Belçika: Valkiers, Perin, D'heer, Reggers, Plaskie, Fafchamps (Lantsoght, Verwimp, Fransen, Baetens, Rotty, Hoyweghen, Van Genechten)
Türkiye: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin, Ahmet Samet Baltacı)
Setler: 24-26, 24-26, 17-25
Süre: 85 dakika