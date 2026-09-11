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Abdülkerim Durmaz Beşiktaş Erzurumspor FK maçının sonucunu duyurdu

Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Erzurumspor FK maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Beşiktaş Erzurumspor FK maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.

Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Gökmen Baltacı yapacak.

VAR'da Tamas Bognar, AVAR'da ise Hüseyin Aylak olacak.

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İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Son olarak deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, ligde 2. sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK ise 4 maçta 4 puan topladı.

Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Erzurum ekibi, 15. sırada bulunuyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK'yı yeneceğini dile getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Erzurumspor
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