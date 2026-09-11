6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı! "Henüz başarımız yok" dedi

TFF 1. Lig'de Batman Petrolspor fırtınası esiyor. Ligin yeni takımı Batman Petrolspor, ilk 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 16 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Batman Petrolspor'un yarın oynayacağı Bodrum FK maçı öncesi teknik direktör Selçuk Şahin, "Henüz başarımız yok" dedi.

"HENÜZ BAŞARMIŞ OLDUĞUMUZ BİR ŞEY YOK"

Selçuk Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçın son saniyesinde yediğimiz gol bizi biraz üzmesine rağmen çok çabuk reaksiyon verdik ve toparladık. Sonraki maçları da zaman zaman çok iyi oynayarak, istediklerimizi yaparak, zaman zaman iyi mücadele ederek kazanmasını bildik. Oynadığımız bütün maçlar bence izleyenlere keyif vermiştir. Son ana kadar oyunu bırakmayan, mücadeleyi bırakmayan bir ekibimiz, oyuncu grubumuz var. O anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik elde ettik. Ligin lideriyiz. Şu an her şey iyi gidiyor ama henüz başarmış olduğumuz bir şey yok. Lig devam ediyor ve uzun bir maraton. Bundan sonraki süreçte de biz bu istekle, azimle, arzuyla devam edeceğiz.

Biz yenilmeden sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hem bizim maçlarda hem diğer maçlarda sonuna kadar her şey olabiliyor. Çok keyifli bir lig. Önceliğimiz tabii ki iyi oyun ve iyi oyunun sonucunda da skor alabilmek. Umarım bu seri devam eder. Ne kadar devam ettirebileceğiz bunu göreceğiz ama çok sert ve iyi takımların olduğu bir ligde mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar yenilmedik, bileğimiz bükülmedi. İnşallah bundan sonra da aynı istek, aynı azimle devam edeceğiz.

Buraya gelmeden önce Batman halkının Petrolspor'a olan sevgisini açıkçası görmüştüm. Hem videolarda hem bazı maçları izledim. Şampiyonluk kutlamalarını izledim. Orada çok belliydi, çok ciddi bir destek var, büyük bir sevgi var Petrolspor'a karşı. Bunu orada çok net gördüm. Tabii maçlar başlayınca bunu çok daha iyi anladık."