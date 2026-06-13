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ABD Paraguay'ı paramparça etti

2026 Dünya Kupası'nda milli takımımızın da yer aldığı D Grubu'ndaki ilk maçta ABD, Paraguay'ı farklı yendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
ABD Paraguay'ı paramparça etti

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı farklı yendi. A Milli Takımımızın da yer aldığı grupta ev sahibi ABD, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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ABD 7. dakikada öne geçti. Pulisic 2 rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girerek McKennie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Bobadilla ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.
ABD öne geçmesinin ardından baskılarını daha da artırdı. 31. dakikada soldan savunmanın arkasına sarkan Pulisic, penaltı noktasına hareketlenen Balogun'a pasını aktardı. Bu futbolcu ayak içiyle meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.
ABD, 45+5. dakikada farkı 3'e çıkardı. Tillman'ın uzun pasına hareketlenen Balogun, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 3-0.
İlk yarı ABD'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. ABD oyunu yavaşlatırken, Paraguay 73. dakikada golü buldu. Enciso'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauricio, yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1.
Karşılaşmada son sözü Reyna söyledi. 90+8. dakikada topla buluşan futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazından ayağının dışıyla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 4-1.

ABD - PARAGUAY: 4-1

Stat: Los Angeles
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)
ABD: Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Dest (Dk. 72 Weah), Adams, Tillman (Dk. 82 Reyna), McKennie, Pulisic (Dk. 46 Berhalter), Balogun (Dk. 72 Pepi)
Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 80 Velazquez), Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez (Dk. 80 Gamarra), Cubas, Bobadilla (Dk. 46 Mauricio), Almiron (Dk. 80 Sosa), Sanabria (Dk. 62 Arce), Enciso
Goller: Dk. 7 Bobadilla (Kendi kalesine), Dk. 31 ve Dk. 45+5 Balogun, Dk. 90+8 Reyna (ABD), Dk. 73 Mauricio (Paraguay)
Sarı kartlar: Dk. 10 Caceres, Dk. 53 Almiron, Dk. 79 Diego Gomez, Dk. 88 Arce, Dk. 90+3 (AA) Alonso (Paraguay), Dk. 59 Adams (ABD)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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