Kanada evinde takıldı: Bosna Hersek'le berabere kaldı

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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

CYLE LARIN TARİHE GEÇTİ

Bosna Hersek karşılaşmanın 21. dakikasında Jovo Lukic'in kaydettiği golle öne geçti. Kanada'nın cevabı 79. dakikada Cyle Larin'den geldi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin, oyuna girdikten sadece 121 saniye sonra kaydettiği golle tarihe geçti. Larin Dünya Kupası tarihinde oyuna yedekten girdikten en hızlı gol kaydeden 2. futbolcu oldu

İSVİÇRE İLE KATAR KARŞILAŞACAK

Grubun diğer maçında İsviçre ile Katar karşı karşıya gelecek. Mücadele, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak.