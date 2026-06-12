Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı: İstediği fiyat dudak uçuklattı

21 Eylül 2025'te Fenerbahçe Başkanı olan ve 7 Haziran 2026 tarihinde görevi Aziz Yıldırım'a devreden Sadettin Saran, kısa süre önce trafik kazası geçirmişti.

13 MİLYON 250 BİN TL'YE İLANA KOYDU

Saran, kazada içinde bulunduğu aracı araç satışlarında kullanılan bir site üzerinden ilana koydu.

Sadettin Saran otomobilin fiyatını 13 milyon 250 bin TL olarak belirledi.

İLAN KENDİ ADIYLA AÇILDI

Sadettin Saran'ın kazaya karıştığı lüks aracını satışa çıkardığı ilan, kendi adıyla açıldı.

Saran'ın aracı kurum ya da galeri tercih etmeden direkt olarak kişisel hesabı üzerinden satılık ilanını açması dikkatleri çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Aracın ekspertiz ve tramer raporu da ortaya çıktı.

Yetkili serviste gerçekleştirilen bakım işlemlerinin ardından araç için düzenlenen tramer kaydının 3 milyon 121 bin 147 TL olduğu tespit edildi. Raporda, aracın ön bölümünde yer alan ön tampon, motor kaputu ile sağ ve sol ön çamurlukların tamamının orijinal yedek parçalar kullanılarak yenilendiği ifade edildi.