5 haftada 4 puanda kaldı hemen görevinden alındı!

57 yaşındaki tecrübeli teknik adam takımı ilk 5 haftada 4 puanda kalınca hemen görevden alındı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Gerçek Fethiye'den Egemen Aydın'ın haberine göre; sezonun ilk haftalarında alınan sonuçların ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı.

Fırtınalar, Fethiyespor’un başına 23 Kasım 2025’te geçmişti.

Takımın başında toplam 30 resmi karşılaşmaya çıkan Karafırtınalar, bu süreçte 1,10 puan ortalaması tutturdu.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Fethiyespor, Karafırtınalar yönetiminde 2026-2027 sezonunun ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan topladı.

Lacivert beyazlılar sezonun ilk haftasında sahasında 52 Orduspor'a 3-0, ikinci haftada deplasmanda Ankara Demirspor’a 3-1 yenildi.

Üçüncü haftada sahasında 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor, dördüncü haftada deplasmanda Serik Spor’u 1-0 mağlup etti.

Ligin 5. haftasında ise Fethiyespor, sahasında Karacabey Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Attığı 3 gole karşılık kalesinde 8 gol gören Fethiyespor'da Karacabey Belediyespor maçından sonra taraftarlar yönetime ve Karafırtınalar'a tepki göstermişti.

Maçın ardından Karafırtınalar ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.