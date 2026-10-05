TFF'den 7 kulübe birden puan silme cezası: Resmen açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonuna dair lisans sürecini tamamladı.

LİSANS ALDILAR

Kurul, kulüpleri Sportif, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlerine göre inceledi.

Süper Lig'den; Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'den; Bandırmaspor, Bursaspor, Metro Holding Kayserispor, Nesine 2. Lig'den; Ankaraspor, Eforçay Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş., Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Ispaş Isparta 32 Spor Kulübü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor A.Ş., Seza Çimento Elazığspor ve Somaspor lisans verildi.

7 KULÜBE PUAN SİLME CEZASI

Yapılan incelemeler sonucunda kurul, gerekli yeterlilikleri sağlamayan TFF 2. Lig ekiplerine ceza verdi. Bu doğrultuda 7 kulübe puan tanzili uygulandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ceza alan takımlar şu şekilde:

2. Lig'den Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK., Adana Demirspor A.Ş., Hatayspor, İskenderunspor A.Ş., MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol A.Ş., Sultan Su İnegölspor.