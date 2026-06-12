Samsunspor'un transfer gündemi Polonya'ya uzandı. Polonya basınında yer alan haberlere göre kırmızı-beyazlılar, Legia Varşova forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı santrfor Mileta Rajović ile ilgileniyor. 1.96 metre boyuyla dikkat çeken ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan golcünün yaz döneminde Legia'dan ayrılabileceği belirtiliyor.

KONYASPOR DA SIRADA

Rajović'in adı yalnızca Samsunspor'la değil, bir başka Süper Lig ekibiyle de birlikte anılıyor. Polonya basınındaki iddialara göre Konyaspor da Danimarkalı forveti transfer listesine alanlar arasında yer alıyor. Resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak şimdiden Süper Lig'in iki kulübü trranfer için karşı karşıya geldi.

SAMSUNSPOR'A KARŞI OYNAMIŞTI

Rajović, Samsunspor için tamamen yabancı bir isim değil. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Legia formasıyla kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkan Danimarkalı golcü, o karşılaşmada yaklaşık 30 dakika süre almıştı.

RAKAMLAR KONUŞUYOR

2025-26 sezonunda Legia Varşova formasıyla 43 resmi maça çıkan Rajović, 10 golle sezonunu kapattı. Transfer döneminde birden fazla kulübün radarında olan oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.