Samsunspor'da yeni dönem resmen başladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan, Koray Yalçın ve Fazlıhan Carus, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında 2026-2027 sezonu kombine ve bilet satışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

12 Haziran Cuma günü öncelikli kombine satışlarının başlayacağını belirten Soner Soykan, “12 Haziran Cuma günü öncelikli satışımıza başlayacağız. Bu süreç 20 Haziran'a kadar devam edecek. 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde ise öncelikli satıştan kombine alan taraftarlarımızın yer değiştirme ihtiyaçları varsa onlar için belirli bir süre tanıyacağız. 24 Haziran itibarıyla da genel satışa çıkacağız. Geçen sezon, bir önceki sezona kıyasla Türkiye genelinde kombine satışlarında ve stadyumlardaki taraftar sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Haliyle bu durum bize de yansıdı. Bunun önüne geçmek için taraftarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak ve onlara yardımcı olmak adına bir çalışma yaptık” diye konuştu.

YENİ DÖNEM

Taraftarların gelecek sezon takımlarını en iyi şekilde destekleyebilmeleri için ellerinden gelenin yaptıklarını söyleyen Soner Soykan, "Mobil uygulamadaki ürünlerden faydalanan taraftarlarımıza da bazı öncelikler sağlanacak. Ayrıca seyircimizin bir arada olması ve dağınık görüntünün ortadan kalkması için bazı tribünlerimizde satışı kapatıyoruz. Bu alanlar; Kuzey Tribünü'nün üst bölümü, Maraton Tribünü'nün köşelerindeki bazı alanlar ve Güney Tribünü'nde yaptığımız daraltılmış bölümler olacak. Bu alanları fiziki olarak kapatmıyoruz; sadece satışa sunmayacağız. İhtiyaç halinde ve gelecek talebe göre bu bölgeleri de değerlendirip satışa açacağız. Bayan taraftarlarımıza, öğrencilerimize ve engelli taraftarlarımıza yüksek oranlarda indirimlerimiz olacak. Samsunspor'la yıl boyunca yoluna devam eden, her maçta bizimle olmaya çalışan taraftarımızın ne fiyatlarla ilgili ne de başka bir konuda mutsuz olabileceği bir alan bırakmamaya çalıştık. Soru işaretlerinden uzak bir başlangıç yapalım, sezon içinde bu tür spekülasyonların oluşmasının önüne geçelim ve taraftarımızı maddi anlamda gerçekten memnun edecek bir başlangıç yapalım istedik. Bu doğrultuda ilk kez, üç İstanbul takımı ve Trabzonspor maçları için ayrı bir fiyatlandırma, diğer takımlar için ise farklı bir fiyatlandırma oluşturduk. Kombine alan taraftarlarımızın çok daha rahat edeceğini ve mutlu olacağını düşünüyorum. Umuyorum ki bu sezon uyguladığımız fiyat politikası ve yaklaşım sayesinde kombine sayılarımızı mümkün olduğunca yukarı çıkaracağız ve taraftarımızın sezon içinde bu konudaki kafa karışıklıklarını yaşamamasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20 ZAM

Aile indirim kampanyasını düzenli şekilde uygulayacaklarını belirten Fazlıhan Carus, “Bize sürekli aile indirimiyle ilgili talepler geliyordu. Taraftarlarımız, eşi ve çocuğuyla birlikte maça geldiğinde ya da kombine aldığında indirim uygulanmasını istiyordu. Başkanımızın talimatıyla geçen yıllarda yüzde 20 olarak uygulanan aile indirimini bu sezon yüzde 30'a çıkardık. Aile indirimi kapsamında eş, kendisi ve çocuğuyla birlikte kombine alan taraftarlarımız 3 kişi yerine yaklaşık 2 kişilik ücret ödemiş olacak. Aynı soyadını taşıyan kişiler bu kampanyadan yararlanabilecek. Kadın taraftarlarımız, öğrencilerimiz ve engelli taraftarlarımız da yüzde 30 indirimden faydalanabilecek. Bu sezon geçen yıla göre farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Daha önce kadın taraftarlarımız ve öğrencilerimiz için kale arkası tribünlerini ücretsiz yapıyorduk. Ancak ücret ödeyerek kombine alan taraftarlarımızdan bu uygulamaya yönelik eleştiriler geliyordu. Bu nedenle ücretsiz uygulamayı kaldırıyoruz. Sezon içerisinde ihtiyaç duyulması halinde okullarla iş birliği yaparak, maçların durumuna göre çeşitli kampanyalar düzenleyip öğrencilerimizi stadyuma davet edeceğiz. Ancak bunun dışında ücretsiz giriş uygulamamız olmayacak” dedi.

‘KOMBİNE FİYATLARINDA ARTIŞ YAPMADIK DESEK YERİDİR’

Kombine alacak taraftarların, normal maç bileti alan taraftarlara göre yüzde 70 daha karlı olduklarını ifade eden Koray Yalçın, şöyle konuştu:

“Kombine fiyatlarında artış yapmadık desek yeridir. Taraftarlarımızın ve camiamızın bu uygulamadan büyük memnuniyet duyacağını düşünüyoruz. Bu sezon kombine sahipleri, maç biletlerini tek tek satın alan taraftarlara göre yaklaşık yüzde 70 oranında avantaj elde edecek. Bu avantajın bu kadar yüksek tutulmasının temel nedenleri arasında kombine satışlarını teşvik etmek ve içinde bulunduğumuz enflasyonist süreçte taraftarlarımızı desteklemek yer alıyor. Ayrıca bu sezon kombine sahiplerine mobil uygulamamız üzerinden bir aylık ücretsiz premium üyelik vereceğiz. Mobil uygulamamızın daha yaygın kullanılmasını hedefliyoruz.”(DHA)