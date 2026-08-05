YENİ Parti'ye emekli yurttaştan şaşırtan teklif! İl binaları da böyle kuruluyormuş

CHP’nin seçilmiş yönetimi tarafından kurulan YENİ Parti, 41 ilde örgütlenmesini tamamladı. Hazine yardımı bulunmayan partinin yöneticileri bina kiralarını kendi ceplerinden karşılarken, yurttaşlar da çay bardağından masa ve sandalyeye kadar çeşitli ihtiyaçları üstlendi. Bolu’da bir emekli ise aylık maaşının tamamını partiye bağışlamak istedi.

CHP’nin seçilmiş yönetimi tarafından kurulan YENİ Parti, seçime katılabilmek için gerekli 41 ilde örgütlenme şartını tamamladı. İl başkanları, parti binalarının yurttaşların desteğiyle hazırlandığını anlattı.

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından partinin seçilmiş yönetimi tarafından 24 Temmuz’da kurulan YENİ Parti, örgütlenme çalışmalarını hızlandırdı.

Parti, seçime katılma yeterliliği için gerekli olan 41 ilde teşkilatlanma şartını şimdiden yerine getirdi.

Parti yöneticileri, örgütlü olunan il sayısını hafta sonuna kadar 60’a çıkarmayı hedefliyor. Türkiye genelindeki örgütlenmenin ise eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Henüz kesin bir takvim belirlenmedi. Ancak ağustos ayı içinde ilçe kongrelerinin başlatılması amaçlanıyor.

KİRALARI CEPTEN ÖDÜYORLAR

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; kurucu il başkanları, Hazine yardımı bulunmadığı için parti binalarının kiralarını kendi imkânlarıyla karşıladıklarını belirtti. Yurttaşların ise binaların hazırlanmasına eşya ve malzeme desteği verdiği aktarıldı.

İl başkanları, karşılaştıkları dayanışmayı şu sözlerle anlattı:

“Elbette CHP’nin imkanları, binaları yok. Ama sokakta da yoğun bir ilgi var. Örneğin binanın kirasını il yönetimi olarak cepten ödedik. Ama binayı açtıktan sonra çay bardağı alanlar, şeker alanlar, sandalya ve masa getirenler oldu. Bu da bizi mutlu ediyor. Eskiden dinlediğimiz hikayeler gibi. Gerçek bir halk hareketinin kuruluşunu görüyoruz. Sıvayı, boyayı, tamiri birlikte yapıyoruz”

EMEKLİ MAAŞINI BAĞIŞLAMAK İSTEDİ

YENİ Parti Bolu İl Başkanı Tahsin Karagöz de yurttaşlardan gördükleri desteğe ilişkin dikkat çeken bir örnek verdi.

Karagöz, “Karşılaştığım bir emekli yurttaşımız, aylık maaşının tamamını bize bağışlamayı istedi” dedi.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

İl başkanları, üyelik işlemlerinin başlamasını bekleyen çok sayıda yurttaş bulunduğunu söyledi. CHP üyelerinden YENİ Parti’ye yoğun bir geçiş yaşanmasını beklediklerini de belirtti.

Başkanlar, hedeflerinin yalnızca CHP seçmenleri olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Değişim sonrası zaten büyük oranda üye sayısını artırmıştık. Şimdi bunun üzerine koymayı hedefliyoruz. CHP’den ayrılık zordur ama biz üyelerin kendiliğinden bize geldiğini ve hızla artık üye olmayı beklediğini görüyoruz. Biz direnebildiğimiz kadar direndik, sonrasında binalardan çıktık. Ama Atatürk ilkeleri, bu ülkenin kurucu değerleriyle oralardan ayrıldık. CHP’ye boş binalar kaldı. Şimdi hedefimiz sadece CHP’lileri değil, her partiden insanı buraya üye yapmak. Zaten mahallerimizde diğer partilere üye olduğunu bildiğimiz bazı insanların da ‘Burada ne oluyormuş’ diye yanımıza geldiğini, hatta yardım etmeyi teklif edenlerin olduğunu da görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor”