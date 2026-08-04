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Halk TV Türkiye İmamoğlu'ndan 12'nci sosyal medya hesabı

İmamoğlu'ndan 12'nci sosyal medya hesabı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı, erişim engeli kararlarının ardından bir kez daha değişti.

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İmamoğlu'ndan 12'nci sosyal medya hesabı
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı 11 defa kapatıldı.

Son hesabı hakkında da erişim engeli karar verilince 3 Ağustos günü Türkiye'den görünmez kılındı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yeni hesabını kurduğunu duyurdu. İlk mesajda YENİ Parti'ye de gönderme yapılarak "YENİ hesap" notu düşüldü. Aday Ofisinin yeni X hesabının kullanıcı adı ise CA_iletisim olarak değiştirildi.

İmamoğlu'ndan 12'nci sosyal medya hesabı - Resim : 1

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CBAdayOfisi), ilk kez 13 Kasım'da milli güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Ardından açılan hesaplar da sırayla aynı gerekçeyle erişime engeldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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