İmamoğlu'ndan 12'nci sosyal medya hesabı
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı, erişim engeli kararlarının ardından bir kez daha değişti.
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı 11 defa kapatıldı.
Son hesabı hakkında da erişim engeli karar verilince 3 Ağustos günü Türkiye'den görünmez kılındı.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yeni hesabını kurduğunu duyurdu. İlk mesajda YENİ Parti'ye de gönderme yapılarak "YENİ hesap" notu düşüldü. Aday Ofisinin yeni X hesabının kullanıcı adı ise CA_iletisim olarak değiştirildi.
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CBAdayOfisi), ilk kez 13 Kasım'da milli güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Ardından açılan hesaplar da sırayla aynı gerekçeyle erişime engeldi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi