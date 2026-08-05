Son Dakika | YENİ Parti'ye bağışlarda son durum açıklandı: İşte bir haftalık bilanço

Özgür Özel'in kurmaylarıyla birlikte Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde kurduğu YENİ Parti'nin bağış kampanyasına yurttaşların desteği gün geçtikçe artıyor.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlatılan kampanyaya 7 günde yapılan bağış miktarını kamuoyuyla paylaştı.

Bir haftada 131 bin 514 yurttaşın kampanyaya destek verdiğini aktaran Ceylan, şu ana kadar toplam 283 milyon 296 bin 848 TL toplandığını bildirdi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 7 günde 131.514 vatandaşımız tarafından 283.296.848 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek. “Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu dâvet bizim...” Ülkenin geleceğinde ben de olacağım’ diyen herkesi YENİ Parti’ye davet ediyoruz. Milletin partisinin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."