"Geriye bakmayacağız" diyen YENİ Parti 44 il ve 639 ilçede örgütlendi

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti, örgütlenme ağını hızla genişleterek 44 il ve 639 ilçede altyapısını tamamladı. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre butlan yönetimindeki CHP'nin 355 belediye başkanından yaklaşık 200'ünü bünyesine katan parti, yeni üye alımına başlarken; YSK'ya temsilci gönderilmesi sürecinde AKP ve butlan CHP'si yönetiminin ortak engelleme girişimini de YSK kararıyla aştı.

"GERİYE BAKARAK KOŞACAK DEĞİLİZ"

Parti binasındaki kuruluş ve örgütlenme çalışmalarını değerlendiren YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, iki hafta içinde yeni genel merkez binasına taşınacaklarını ve üyelik altyapısının mobil uygulama üzerinden tamamlandığını duyurdu.

Parti kurmayları, CHP'deki kurultay tartışmaları veya adli süreçleri beklemeden yola devam edeceklerini vurgulayarak Özgür Özel'in "Geriye bakarak koşacak değiliz" sözünü hatırlattı. Kurmaylar, YENİ Parti'nin kuruluş amacını ve hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

"Elbette ki gelişmeleri takip edeceğiz. Ama bu partiyi kurmamızı milletimiz istedi. Şimdi onların isteğiyle bu partiyi büyüteceğiz. YENİ Parti'nin kuruluş süreci CHP'de ne olursa olsun tamamlanacak. Üye sayısında da CHP'de ulaştığımız yaklaşık 2 milyon üye sayısını katlamak istiyoruz."

YSK'DA YENİ PARTİ HAKKINI TESLİM ALDI: AKP VE CHP YÖNETİMİNDEN ORTAK İTİRAZ

YENİ Parti, YSK temsilcisi olarak Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevlendirdi. Ana muhalefet konumunda bulunulması sebebiyle kazanılan bu hakka AKP ve mevcut CHP yönetiminin birlikte karşı çıktığını açıklayan Sözcü Zeynel Emre, yaşanan süreci şu ifadelerle aktardı:

"Ana muhalefet olmamızdan kaynaklı olarak üye yollama hakkımızdı ama AKP ve butlan yönetimi buna itirazda bulundu, kabul edilmemesini istedi. MHP ve DEM Parti yetkilileri bu konuda doğru bir tavır sergiledi ve YSK Başkanı da ‘Kanun açık' dedi. Bu durum, iktidar butlan işbirliğinin dışa vurumudur."

200 BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ'YE GEÇTİ: SONBAHARDA KATILIMLAR ARTACAK

YENİ Parti, yerel yönetimlerde de ağırlığını hissettirmeye başladı. CHP'li 355 belediye başkanından yaklaşık 200'ünün YENİ Parti'ye geçiş yaptığını belirten Emre, bu sayının kısa sürede 300'e ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Ayrıca yurttaşlardan gelen bina ve araç desteği içeren şartlı bağış tekliflerinin de değerlendirmeye alınacağı duyuruldu.

CHP içinde belirsizliğini koruyan kongre süreci ve Özel'i destekleyen isimlere yönelik ihraç iddiaları nedeniyle, sonbahar aylarında YENİ Parti'ye katılımların daha da ivme kazanacağı ifade ediliyor. AKP'nin belediye meclisi çoğunluğunu korumak adına yürüttüğü transfer hamlelerine de değinen Emre, "Bu süreçte korkup ya da açığı olup gidenler tarih önünde mahkum olacaktır. Bu insanlar utanarak gezecektir" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ PARTİ'NİN İLK GRUP TOPLANTISI BUGÜN MECLİS'TE

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, partinin TBMM'deki ilk grup toplantısını bugün saat 11.30'da yapacak. Mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 13.30'da aynı salonda toplantı düzenleyeceği öğrenildi.

Öte yandan, mevcut CHP yönetiminin TBMM Başkanlığı'na başvurarak YENİ Parti'nin CHP'den devraldığı grup odalarını talep ettiği; başvuru metninde milletvekili sayısındaki değişimin odaların doğrudan yeni partiye geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmayacağını savunduğu bildirildi.