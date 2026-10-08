Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a fon vurgunu tepkisi: Haberi varsa istifa etmelidir

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon vurgunu iddialarına ilişkin iktidara sert sözlerle yüklendi. Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Siyasi yük bizim omuzlarımızda” sözlerine yanıt vererek, Erdoğan’ın bu süreçten haberi varsa istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"ASRIN VURGUNU" ÇIKIŞ

Özel, basın toplantısında fon soruşturmasını “asrın soygunu” ve “asrın yolsuzluğu” olarak nitelendirdi. Olayın birkaç kişiyle sınırlı olmadığını savunan Özel, şunları söyledi:

"Bugün tabii gündemimizin önemli bir kısmı, 'asrın soygunu', 'asrın yolsuzluğu', 'asrın vurgunu'ydu.

Bu meseleyi, efendim 'Allah'tan korkmadıysanız Tayyip Bey'den de mi korkmadınız' diyenlerin Tayyip Bey'in sorumluluğunu örtmeye çalıştığını; ve bu meselenin Tayyip Bey'in göstermeye çalıştığı gibi işte 'birkaç tane fırsatçı falan' değil -bir kere öyle birkaç değil, yüzlerce var- ve meselenin de büyük bir koordinasyon içinde, Tayyip Bey'in bizzat kendisi değilse yanı başındaki tarafından ve atadıkları tarafından yönetilen organize bir soygun..."

Özel, fon vurgunu iddialarının siyasi bağlantılarının araştırılması gerektiğini belirtti. Meclis’te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyleyen Özel, iktidarın bundan kaçtığını savundu.

KOMİSYON KURMAYAN AKP'NİN BAHANESİNE YANIT

Özel, iktidarın yargı sürecini gerekçe göstererek Meclis araştırmasından kaçamayacağını söyledi. Daha önce birçok konuda adli süreç devam ederken komisyon kurulduğunu hatırlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Susurluk Araştırma Komisyonu, ya da Rabia Naz Araştırma Komisyonu, Soma Komisyonu, 15 Temmuz Komisyonu ve kurulan tüm komisyonlar, dopingi araştırma komisyonu... Her birisi -AK Parti'nin de içinde bulunduğu süreçlerde, Susurluk hariç- üzerinde savcılar çalışırken, tutuklamalar yapılırken, mahkemeler görülürken kuruldu"

Özel, araştırma önergelerinin yeniden verileceğini ve milletin hangi partinin “evet”, hangi partinin “hayır” dediğini göreceğini belirtti.

ERDOĞAN'A İSTİFA ÇAĞRISI

Özel, Erdoğan’ın “Siyasi yük bizim omuzlarımızda” sözlerine de yanıt verdi. Erdoğan’ın bu süreçten haberi olması ya da olmaması halinde iki ayrı siyasi sorumluluk bulunduğunu söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Burada Tayyip Erdoğan açısından durum şudur: Çok net bir şekilde, bu konudan haberi var ve kontrolünde her şey gerçekleştiyse derhal istifa etmeli ve kanun önünde hesap vermelidir. Eğer haberi yoksa, derhal seçim kararı almalı ve yönetme kabiliyetini yitirmiş birisi devletin başında oturmamalı, emaneti millete, milletin yeni seçeceklerine teslim etmelidir. Bu konuda üçüncü bir şıkkı yok Erdoğan'ın. Bilgisi dahilindeyse suçludur, istifa ve hesap verme sürecindedir. 'Ben bilmeden bunlar oluyor' diyorsa, devleti yönetme kabiliyeti ortadan kalkmıştır."

ÖMER ÇELİK'E SORU

Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e ilişkin iddiaların da yanıtlanması gerektiğini söyledi. Çelik’e doğrudan sorular yönelten Özel, şöyle konuştu:

"Bu kişiyle birlikte yakın arkadaş mısın, değil misin? En sevdiğin mi, o kısmını bilmem, en sevdiğin mi, üçüncü sevdiğin mi? Birlikte tatil yaptın mı baş başa? Bodrum uçağından Ankara'ya birlikte döndünüz mü, dönmediniz mi? Bu konuyu yanıtlasın. Partimizin sözcüsü, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsüne bunu sordu. Öyle onun dışında kendisinin klasör klasör spekülasyonla kendini kurtaracak hali yoktur. Soruya cevap verecek."

"İDDİALARIN ARKASINDAYIZ"

Özel, bazı bakanlar ve yakın çevrelerine ilişkin iddiaların teyidi için çalışıldığını söyledi. Bazı bilgilerin doğrulandığını belirten Özel, açıklamaların yetkilendirilen isimler tarafından yapılacağını ifade etti:

"Ancak iddiaların arkasındayız.

Dün zaten açıkça ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kaleminin bu işin içinde olduğu, hatta başkasının nam ve hesabına işlem yapmak yasak olduğu halde sanki arkadaşların para birleştirip tek bir hesaptan işlem yaptıkları ortaya çıktı. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının kürsüdeki ikrarı da bence son derece önemlidir."

Özel, bir bakanın babası ve başka bir bakan hakkında da işlem iddiaları bulunduğunu belirterek, bu konuda yeni açıklamaların yapılacağını söyledi.