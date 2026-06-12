Son Dakika | MHP'de bir teşkilat daha feshedildi: Sayı 21'e yükseldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı.

Yalçın, yapılan yeni görevlendirmelerle Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat’ın, Merkez İlçe Başkanlığına ise Selçuk Aslancan’ın atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır.

SAYI 21'E YÜKSELDİ

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa ve Adana teşkilatlarında değişime gidilmişti.

Son kararla birlikte MHP’nin Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatı da feshedildi ve sayı 21'e yükseldi.