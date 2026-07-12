Son Dakika | CHP'li Nazife Aktaş ve Gencay Özkan serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, CHP'li iki meclis üyesi hakkında adli kontrol kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Burak Doğan'ın haberine göre, mahkemeye sevk edilen Nazife Aktaş ve Gencay Özkan, yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir karakola giderek imza atma suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"nda, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne "tiyatro" dedikleri iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu iddiaların ardından meclis salonunda iki üyeye yönelik bir linç girişimi yaşanmış ve öfkeli kalabalık güvenlik görevlileri tarafından güçlükle durdurulmuştu.