İki CHP'li isme '15 Temmuz' soruşturması

Bahçelievler Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili CHP'li Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan için 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kullandıkları iddia edilen ifade üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"nda 15 Temmuz için "tiyatro" dedikleri iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi Nazife Aktaş ile Gencay Özkan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

LİNÇ GİRİŞİMİ

İki meclis üyesine bu sözlerin ardından Meclis salonunda linç girişimi de olmuş güvenlik tarafından öfkeli kalabalık durdurulmuştu.

Başsavcılık soruşturma açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verilmiştir.”